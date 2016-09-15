مصدر بالتعليم: حسم مصير امتحانات الميدتيرم الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يحسم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل ملف إلغاء امتحانات الميدتيرم وإقرار اختبارات الشهر، موضحًا عرض كافة التعديلات المتعلقة بالقرار 313 المعروف بالتقويم الشامل على الوزير، قبل إجازة عيد الأضحى، على أن يصدر قرارًا بتطبيقه أو عدم تطبيقه قبل بدء العام الدراسى 24 سبتمبر الجارى.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ترى أن تطبيق التعديلات الجديدة يصب فى المقام الأول فى مصلحة الطالب لكون اختبارات الشهر تمنح التلميذ فرصًا لتقييم نفسه والتعويض حال إخفاقه فى اختبار شهر من الشهور، مشيرًا إلى أن الميد تيرم يعد فرصة واحدة لتقييم الطالب، لافتًا إلى أنه سيتم وضع لجان متخصصة لضبط منظومة الاختبارات فى المدارس تكون مسئولية مدير المدرسة.

وفى سياق متصل، أكد المصدر، أن الوزارة حذرت المديريات والمدارس من إجبار ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من مكان بعينه، ومنع أى مدرسة تفرض زيًا بسعر معين على الطالب، مضيفًا أن هناك بعض المدارس تقوم بتوجيه أولياء الأمور لشراء الزى من المدرسة نفسها.

وأوضح المصدر، أن المدرسة تحدد نوعية الزى مع ترك مصدر الشراء لولى الأمر دون التدخل، مؤكدًا أن أى مدرسة يثبت فرضها زيًا معينًا بأسعار بعينها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، قائلاً: لولى الأمر حرية شراء الزى من المكان الذى يرغب فيه مع التزامه بالألوان التى تحددها إدارة المدرسة ونوعية الزى.

وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات الرئيسية للوزارة لمتابعة العام الدراسى تعمل على مدار 24 ساعة استعدادًا لبدء العام الدراسى، والذى ينطلق السبت المقبل فى المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، مضيفًا أن أى شكوى يتم رصدها عن طريق الغرفة تحول فورًا إلى الجهة المختصة.

وكشف المصدر، أن الوزارة سوف تخصص أرقامًا وخطًا ساخنًا لتلقى أى شكاوى، سواء تتعلق بعدم وصول الكتب أو فرض مصروفات تزيد عن المحددة طبقا للقرارات الوزارية، وأيضًا الوقوف على آخر الاستعدادات قيل انطلاق العام الدراسى الجديد، على أن يتم الإعلان عن تلك الأرقام عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.