وصول 33 مصريا مرحلين من السعودية لإقامتهم غير الشرعية

وصل إلى مطار القاهرة الدولى 33 مرحلًا مصريًا من المملكة العربية السعودية لإقامتهم غير الشرعية، وتم القبض على 7 منهم لطلبهم في تنفيذ أحكام قضائية.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن 33 مصريًا وصلوا القاهرة على متن طائرتين قادمتين من السعودية والدمام وأقروا في المناقشات التى جرت معهم بإقامتهم غير الشرعية بالمملكة إلى أن قامت السلطات السعودية بالقبض عليهم وترحيلهم.

أمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، حيث تبين أن 7 منهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية فتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.