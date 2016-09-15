"الكوتشينة والشماريخ" محظورة بقرار رسمى من إدارة المدن بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، قائمة جزاءات على طلاب المدن الجامعية كشروط للتسكين بالعام الحالى، حيث حددت الجامعة، عقوبة الإخلاء النهائى للطلاب فى حالة تعاطى المخدرات والخمور والكحوليات أو أعمال المقامرة بما فيها "الكوتشينة"، وكذلك حيازة الأسلحة بكل أنواعها.

وأكدت الجامعة عقوبة الفصل النهائى لكل من يرتكب عملاً مخلاً بالشرف أو الكرامة أو مخلاً بحسن السير والسلوك، والعبث بمرافق المدن أو تعمد إتلافها، وكذلك كل عمل من شأنه إحداث الضوضاء ويسبب الإزعاج مثل لعب الكرة فى المبانى واستخدام الآلات الموسيقية والأصوات العالية، واستخدام أو اقتناء الألعاب النارية "صوارخ وشماريخ وخلافه"، وكذلك اقتناء المواد الملتهبة داخل المدينة أو سريعة الاشتعال، وتكوين الجماعات أو توزيع منشورات داخل المدينة.

وهددت الجامعة بالفصل النهائى لمن يعبث بمرافق المدن أو يتعمد إتلافها من مفاتيح الكهرباء العمومية ومحابس الغاز أو المياه أو تشويه الجدران بالكتابة والرسم عليها، مما يترتب عليها من أضرار، وكذلك الإخلاء الفورى للقائم أو المشارك أو المحرض على أعمال التخريب أو العنف أو المظاهرات داخل المدينة أو خارجها.