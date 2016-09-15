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"محو الأمية":إرسال أسماء المتعاقدين "للتنظيم والإدارة" لإنهاء أزمة التعيين

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"محو الأمية":إرسال أسماء المتعاقدين "للتنظيم والإدارة" لإنهاء أزمة التعيين "محو الأمية":إرسال أسماء المتعاقدين "للتنظيم والإدارة" لإنهاء أزمة التعيين

>كتب محمود طه حسين

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن المرحلة الأولى من تعيين العاملين بفروع الهيئة انتهت، موضحًا تعيين ما يقرب من 4 آلاف معلم، خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن باقى الأسماء تم فحصها وإرسالها إلى التنظيم والإدارة والمالية لتوفير درجات مالية لهم وتعيينهم بعد استبعاد بعض الأفراد لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، مؤكدًا أن الأعداد المتبقية والتى وصلت ما يقرب من 3 آلاف سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن العاملين بإدارة شمال الجيزة ضمن فرع الهيئة بالمحافظة اشتكوا من عدم تثبيتهم رغم توافر الشروط التى تطلبها القانون والهيئة، وهى جدية العمل بالهيئة وفروعها وتحقيقه إنجازًا فى محو أمية عدد من المواطنين، حيث هددوا بتنظيم وقفة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى للمطالبة بحقوقهم وتعيينهم.


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