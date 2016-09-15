تقرير #في_الدوري - دجلة وكارتيرون وطموح كتابة تاريخ إفريقي جديد

تمكن وادي دجلة من إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الدوري المصري بفارق نقطة عن المصري في المركز الرابع، وهذا الموسم يبحث النادي عن إنجاز أفضل مع مدربه باتريس كارتيرون.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

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الموسم الماضي

نجح فريق وادي دجلة خلال الموسم الماضي من احتلال المركز الخامس وكان على وشك احتلال المركز الرابع للتأهل لبطولة الكونفدرالية.

حصد دجلة خلال الموسم المنصرم 4 نقاط من الأهلي بطل الدوري ونقطة من الزمالك ونقطة من سموحة ونفس الأمر مع المصري هكذا كان وضعه مع الأربعة الكبار.

أكبر فوز حققه دجلة كان على حساب بتروجيت بنتيجة 3-0 في نوفمبر 2015 بالجولة الرابعة من الموسم الماضي.

وأكبر خسارة كانت بنتيجة 3-1 من الإنتاج الحربي في يناير 2016 ضمن منافسات الجولة الـ13.

الصفقات

أحمد عبد العال انضم مجانا من ليرس، أحمد حسن انضم مجانا من ليرس، عرفة السيد انضم مجانا من طلائع الجيش، صامويل أفوم انضم مجانا من يانج بويز، علاء علي الجناح الأيسر انضم من طلائع الجيش، بوبكر ديارا المدافع انضم من الإفريقي التونسي، مصطفى جلال محور الارتكاز انضم قادما من ليرس، محمود رضا حارس المرمى انضم قادما من أسوان، إبراهيم عبد الخالق متوسط ميدان إعارة من الزمالك، يوسف إبراهيم (أوباما) المهاجم إعارة من الزمالك،إبراهيما نداي جناح أيسر قادما من دياراف السنغالي.

أهم من رحلوا عن الفريق كانا ستانلي للزمالك ومالودا عائدا للدوري الهندي.

الموسم المقبل

حدد باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة في حوار سابق مع FilGoal.com أولويته في الموسم المقبل وهي تحقيق نهاية أفضل مما كانت عليه في الموسم الماضي.

وأكد أن طموح فريقه سيكون إنهاء الموسم بين الكبار واحتلال مقعد مرشح لإفريقيا لأول مرة في تاريخ وادي دجلة.

طالع تفاصيل حوار كارتيرون لـFilGoal.com

باتريس كارتيرون

تولى كارتيرون مسئولية تدريب دجلة في شهر يناير الماضي خلفا لحمادة صدقي، وتحسنت معه نتائج الفريق إذ أنه خسر 3 مباريات فقط في 20 مباراة بالدوري المصري.

إضافة للخبرة التي يمتلكها كارتيرون من فترته مع مازيمبي الكونجولي وتتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي حقق طفرة كبيرة لفريقه وتمكن من جعله معادلة صعبة مع الصفقات القوية التي أبرمها مما يجعل أي خصم يحسب له ألف حساب قبل مواجهته.

ملعب الفريق

يخوض وادي دجلة مبارياته هذا الموسم على ملعب الدفاع الجوي، كما أن الفريق قد خاض مباريات ودية ضد أسوان ونجوم المستقبل لدراسة الملعب الذي سيخوض عليه مباراة الاتحاد في أولى مواجهاته بالدوري المصري على ملعبه ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري.

توقع FilGoal.com

سينافس الفريق على التواجد في المراكز بين الثالث والخامس