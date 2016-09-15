تقرير #في_الدوري – الاتحاد يعتمد على الاستقرار و ' دعم الزمالك ' لكتابة تاريخ جديد

ربما فقد الاتحاد السكندري نجمه الأول في الموسم الماضي يوسف إبراهيم (أوباما)، ولكن لزعيم الثغر أسباب أخرى للتفاؤل قبل انطلاق الموسم الجديد.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

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لأول مرة منذ 10 أعوام يدخل الاتحاد السكندري الدوري بالمدرب الذي أنهى معه الموسم الذي سبقه، مختار مختار مستمر مع الاتحاد بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الـ14 بعد استلامه الفريق من ليونيل بونتس البرتغالي.

الصفقات

بجانب أوباما، فقد الاتحاد المدافع هاني سعيد للداخلية والظهير محمد سمير لطنطا وهيرمان كواو للمصري وكريم المانش لأسوان ومحمد شعراوي وعمر يحيى للشرقية، كما ضم صامويل نليند قبل أن يرحل بعد أن أعلن النادي إصابته بالإيدز.

وفي المقابل ضم الفريق نور السيد لاعب إنبي ومصطفى كالوشا من المحلة وحسين بن حدوش من مولودية وهران الجزائري، ومحمد أسامة من المصري وباسم عيد من أسوان.

إلا أن تدعيم الاتحاد الأقوى جاء من الزمالك باستعارة الثلاثي حازم إمام وخالد قمر ومحمد سالم.

لتضم القائمة 29 لاعبا يدخل بهم الموسم الجديد.

ما هو هدف الاتحاد إذا؟

بالتأكيد يظل هدف أي فريق هو التحسن عن الماضي، ويكفي أن تعلم أن الاتحاد السكندري - الفائز بـ6 كؤوس محلية - لم ينهي أي موسم من التسع الأخيرة فوق المركز السابع في موسم 2013/2014. موسم المجموعتين.

الاتحاد يسعى لتغيير ماضيه القريب مع مختار، معتمدا على الاستقرار والتدعيمات الجيدة.

في نفس الوقت، كل الفرق دعمت نفسها بشكل قوي ما ينبئ بمنافسة قوية في مراكز الوسط.

مدرب الفريق

مختار مدرب ذو تاريخ حافل، إلا أن أعظم إنجاز له كمدرب كان الحصول على المركز الثالث مع بتروجيت في 2008/09، وهو الإنجاز الذي يضعه نجم الأهلي السابق نصب عينيه.

وفي الموسمين الأخرين مع بتروجيت، حصد المركز الخامس.

ملعب الفريق

الملعب التاريخي لزعيم الثغر لن يخوض عليه مبارياته عليه.

اتحاد الكرة أعلن أن الاتحاد السكندري سيخوض لقاءاته على برج العرب في ضواحي الإسكندرية.

توقع FilGoal.com

من العاشر للخامس عشر، أو سيدخل في وسط الجدول الأعلى من المراكز للسادس للتاسع في حال سيره بشكل جيد.