نانسي عجرم تبهر جمهور العين السخنة

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من أقوى حفلات عيد الأضحى وذلك داخل ستيلا دي ماري بالعين السخنة.

قدمت نانسي العديد من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها الذي حضر الحفل بالآلاف وكان في انتظار نانسي قبل موعد الحفل بساعات.

وحضرت نانسي إلى الحفل بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا . وكان في استقبالهم منظم الحفل أشرف سويلم وصعدت نانسي إلى مسرح الحفل على أغنية "يالا يالا" وسط تصفيق وصيحات الجمهور .

وظهرت نانسي مرتدية فستان أبيض أنيق كان حديث الجمهور وقامت بغناء العديد من أشهر أغانيها وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور وبمجرد نزولها من مسرح الحفل التف الجميع حولها رغبة في التقاط الصور السيلفي و الفوتوغرافية معها .

وشارك نانسي في إحياء الحفل عازفة الكمان الشهيرة اللبنانية حنين علم وقام أيضاً مصمم الألعاب النارية سامي يوسف بتقديم وصلة من شو الفاير وسط إبهار من الجمهور .