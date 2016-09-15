أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: ترامب يوسّع إمبراطوريته قرب البيت الأبيض بـ 200 مليون دولار

Google+ Print

الخميس 15-09-2016 00:26

قام مرشح الحزب الجمهوري في إنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump، بتوسيع إمبراطوريته العقارية، حيث افتتح فندقاً فاخراً في مبنى تاريخي على مقربة من البيت الأبيض.

واستمرت عملية ترميم المبنى عامين، ووصلت تكلفته الى 200 مليون دولار.

وحرص العاملون في فندق الدولي الذي يضم 263 غرفة على ما وصفوه بأنه "افتتاح ناعم"، إلا أن نحو 40 محتجاً احتشدوا أمام المبنى تعبيراً عن رفضهم لخوض ترامب السباق الرئاسي.

ويأتي افتتاح الفندق قبل ثمانية أسابيع من الإنتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ترامب على تويتر إنه مر على الفندق لشكر الرجال والنساء الرائعين على عملهم الدؤوب.

ويقع الفندق الذي يضم جناحاً بسعر 20 ألف دولار في الليلة، على بعد كيلومتر واحد من البيت الأبيض. وأقيم الفندق في ثالث أطول مبنى في واشنطن وكان مكتباً للبريد عام 1899.

وانتقد المحتجون بعض مواقف ترامب مثل تعهده ببناء سور على طول الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»