جوارديولا يتحدث عن هدف يسعى لتحقيقه مع سيتي.. ورسالة حزينة لجماهيره

"اليوم كانت أهم مباراة في الموسم" هكذا تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد انتصار فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ.

وانتصر سيتي يوم الأربعاء على منافسه الألماني برباعية دون رد في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا:"اليوم كانت أهم مباراة في الموسم لقد لعبنا بشكل جيد حقا، اللاعبون أدوا كل شيء بشكل جيد".

وأكمل"الموسم الماضي كانت المرة الأولى التي يتأهل فيها سيتي في تاريخه لنصف نهائي دوري الأبطال، وهدفي وطموحي هو أن نصل لتلك المرحلة في كل موسم".

وأردف"أنا سعيد حقا الآن لقد سيطرنا على المباراة وكنا جيدين للغاية حتى بدون

الاستحواذ على الكرة، فق كنت أعرف مدى أهمية تلك المباراة".

ووجه المدرب الإسباني رسالة لجماهير سيتي قائلا:"هم يعلمون إننا نلعب من أجلهم، هذه هي وظيفتنا، نحن نحتاج تواجدم في دوري الأبطال لمساعدتنا في الفوز على أفضل الفرق في العالم".