أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا يتحدث عن هدف يسعى لتحقيقه مع سيتي.. ورسالة حزينة لجماهيره

Google+ Print
جوارديولا يتحدث عن هدف يسعى لتحقيقه مع سيتي.. ورسالة حزينة لجماهيره جوارديولا يتحدث عن هدف يسعى لتحقيقه مع سيتي.. ورسالة حزينة لجماهيره

"اليوم كانت أهم مباراة في الموسم" هكذا تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد انتصار فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ.

وانتصر سيتي يوم الأربعاء على منافسه الألماني برباعية دون رد في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا:"اليوم كانت أهم مباراة في الموسم لقد لعبنا بشكل جيد حقا، اللاعبون أدوا كل شيء بشكل جيد".

وأكمل"الموسم الماضي كانت المرة الأولى التي يتأهل فيها سيتي في تاريخه لنصف نهائي دوري الأبطال، وهدفي وطموحي هو أن نصل لتلك المرحلة في كل موسم".

وأردف"أنا سعيد حقا الآن لقد سيطرنا على المباراة وكنا جيدين للغاية حتى بدون

الاستحواذ على الكرة، فق كنت أعرف مدى أهمية تلك المباراة".

ووجه المدرب الإسباني رسالة لجماهير سيتي قائلا:"هم يعلمون إننا نلعب من أجلهم، هذه هي وظيفتنا، نحن نحتاج تواجدم في دوري الأبطال لمساعدتنا في الفوز على أفضل الفرق في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع