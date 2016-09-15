زيدان: هذا هو ريال مدريد.. يمكننا تغيير أي شيء في دقيقة

"أقولها مجددا، هذا هو ريال مدريد ومرة أخرى ظهر كريستيانو، ونحن نعلم قدرتنا على تغيير الأمور في دقيقة" زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بعد الفوز الصعب على سبورتنج لشبونة.

وخطف ريال مدريد فوزا صعبا ضد سبورتنج لشبونة في الدقائق الأخيرة رغم تأخره حتى الدقيقة 89 بهدف لتنتهي المباراة 2-1 بفضل هدف كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

وقال زيدان في تصريحاته عقب المباراة: "اللاعبون قدموا مجهودا جبارا وقد استحقوا أن يحصدوا نتيجة ذلك".

وأضاف "أحيانا تكون في حاجة لإجراء تغيير، وهذه المرة تم الأمر بشكل صحيح".

وتابع مشيدا برونالدو "ظهر رونالدو مجددا، وهذا هو ريال مدريد ونعلم قدرتنا على تغيير الأمر في أي وقت".

وشدد زيدان "سبورتنج لشبونة فريق قوي ونعرف أن كل الخصوم يريدون حصد النقاط الثلاثة منا، لكننا سعداء بالفوز وحصد النقاط.. ولابد من الاعتراف أننا لن نكون قادرين على الفوز 5-0 في كل المباريات".

وحول العودة الصعبة، أكد زيزو "هذا جزء من تاريخ ريال مدريد والجمهور يحب هذا، ففي بعض الأحيان تحب أن تقول إنك لم تفز بسهولة".

وأتم "لست متفاجئا بسبورتنج فأنا أعلم أنهم منافس قوي، لا أعلم إن كانت النتيجة عادلة أم غير ذلك لكن لدينا الشخصية للفوز بالمباراة".