ليلة_الأبطال - رونالدو يحقق 6 أرقام بركلة واحدة أمام سبورتنج

خمس دقائق مجنونة أهدت ريال مدريد فوزه الأول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتنج لشبونة، في مباراة كان بطلها قبل بدايتها هو كريستيانو رونالدو.. وخلالها كان هو نقطة التحول.

وسجل رونالدو هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك فريقه الأسبق.

بهذه الركلة تحققت ستة أرقام يستعرضها FilGoal.com..

ديل بيرو

رونالدو بهذا الهدف نجح في تخطي لاعب يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو في عدد الأهداف المسجلة من ركلات حرة مباشرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بمجموع 12 هدفا.

وكان رونالدو قبل تلك المباراة يتساوى مع أسطورة إيطاليا وجونينيو بـ 11 هدفا من ركلة حرة مباشرة.

550 هدف

مستقبلا لن ينسى رونالدو مباراة سبورتنج لشبونة أيضا التي شهدت وصوله للهدف رقم 550 في مشواره الكروي ولاسيما أنها أمام فريقه السابق سبورتنج لشبونة.

وأصبح في رصيده الآن 366 هدفا مع ريال مدريد بجانب 118 هدفا مع مانشستر يونايتد و61 هدفا مع البرتغال و5 أهداف مع منافسه في مباريات اليوم.. سبورتنج لشبونة.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت رقم 350 لرونالدو مع ريال مدريد ليصبح متوسط معدله التهديفي مع ريال مدريد هو 1.045 كل مباراة ونجح في زيادة فارق الأهداف بينه وبين دي ستيفانو إلى 78 هدفا.

5 أهداف

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتذوق بها فريق سبورتنج لشبونة مرارة أهداف كريستيانو رونالدو.. إذ سبق وواجه فريقه السابق مرتين مع فريق مانشستر يونايتد ونجح في التسجيل في مرماهم عن طريق رأسية وهدف آخر مشابه لهدف اليوم من ركله حرة مباشرة.

رونالدو واجه فرقه السابقة "مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة" في 5 مباريات نجح في أن يسجل في كل مباراة بمرمى فرقه السابقة بمعدل هدف كل مباراة.

راؤول

هدف رونالدو اليوم أيضا جعله يعادل كل من رود فان نيستلروي وميسي في عدد الأهداف المسجلة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمجموع 50 هدفا ويتفوق عليهم فقط راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق بمجموع 53 بدور المجموعات ومن المتوقع أن يلحق به الثنائي خلال الموسم الحالي ويدخلان في سباق آخر خاص بهم.

سبتمبر

ولأن الأرقام أصبحت هي لغة العصر الحالي في كرة القدم فكريستيانو نجح اليوم في معادلة رقم فيليبو إنزاجي في عدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا بمجموع 17 هدفا بشهر سبتمبر فقط وهو شهر بداية البطولة.

مئوية أوروبا

وبهدف مباراة اليوم نجح كريستيانو رونالدو في أن يصل للهدف رقم 94 بدوري أبطال أوروبا ويصبح على بعد 6 أهداف من أن يصل للهدف المئوي بتلك البطولة والجدير بالذكر بأنه نجح في زيادة فارق الأهداف بينه وبين ميسي بدوري أبطال أوروبا إلى 8 أهداف.

وبجميع البطولات الأوروبية على مستوى الأندية أصبح يملك رونالدو 97 هدفا في مقابل 89 هدفا لنجم برشلونة ليونيل ميسي.