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مؤتمر مورينيو عن رسالة هامة للاعبيه.. وسبب استبعاد روني عن لقاء فينورد

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مؤتمر مورينيو عن رسالة هامة للاعبيه.. وسبب استبعاد روني عن لقاء فينورد مؤتمر مورينيو عن رسالة هامة للاعبيه.. وسبب استبعاد روني عن لقاء فينورد

وجه جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد رسالة إلى لاعبيه قبل مواجهة فينورد الهولندي يوم الخميس في أولى جولات الدوري الأوروبي.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي قائلا:"هذه ليست مسابقة مانشستر يونايتد يرغب في اللعب بها وأنا واللاعبين أيضا كذلك".

واستدرك"لكن هذه مسابقة نحن نخوضها الآن وهذا هو الواقع لذا علينا احترامها وأن نلعب جيدا وألا نخرج من دور المجموعات، نحن نرغب في الفوز بها".

وأكمل المدرب الاستثنائي حديثه"بالطبع الفوز بالبطولة سيكون صعبا للغاية لكن من السهل أن نعبر عن رغبتنا في ذلك الأمر، ويجب علينا إيجاد الدافع المناسب للاعبين لخوض مباريات تلك البطولة لأنني أعلم أنها ليست المسابقة التي يحلمون باللعب بها".

وأردف"رسالتي للاعبين هي ضرورة إيجاد الدافع المناسب للبطولة التي نلعب بها، وأن اللاعبين الذين سأختارهم لخوض اللقاء هم سيكونون فريقا جيدا للغاية".

في الوقت ذاته تحدث مورينيو عن سبب استبعاد روني من قائمة المباراة قائلا:"لقد شارك في كل مباراة خضناها منذ بداية الموسم وحتى مع منتخب إنجلترا".

وأكمل"لذا أردت إراحته من أجل مواجهة واتفورد يوم الأحد المقبل، ففي مركزه يوجد العديد من الحلول بالنسبة لي خلال مباراة فينورد".

وكان مدرب يونايتد قد استبعد بجوار روني كل من أنطونيو فالنسيا وهنريك مخيتاريان ولوك شو وخيسي لينجارد.

وبسؤاله عن كيف استقبل روني نبأ استبعاده أجاب"أعتقد إن من الأفضل أن أبلغ اللاعبين بعدم ضمهم للقائمة، لكننا هنا لا نتحدث فقط عن روني بل عن كل اللاعبين الآخرين الذين لم يسافروا مع الفريق".

وأردف"استبعاد هؤلاء اللاعبين جاء في مراكز يوجد بها الحلول بالنسبة لي، لذا قمت بإبعادهم عن المباراة لأنني أحتاج للاعبين جاهزين للقاء فينورد يوم الخميس وواتفورد يوم الأحد".

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فيديو اليوم السابع