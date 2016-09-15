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تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة يقى من مرض "اليد والقدم و الفم"

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تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة يقى من مرض "اليد والقدم و الفم" تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة يقى من مرض "اليد والقدم و الفم"

>كتبت نهى طارق

مرض اليد والقدم و الفم هو مرض فيروسي معد يصيب الأطفال الصغار وهوعبارة عن طفح يظهرعلى اليدين والقدمين مع تقرحات فى الفم ، يصيب هذا المرض عادة الأطفال ، ولكن يمكن أن يصيب أيضاً البالغين وذلك وفقاً لما نشره موقع New Health Advisor.

وهذا المرض ينتشر في فصل الصيف والخريف وهو يختلف عن الأمراض الأخرى التي تحمل أسماء مشابهة ، مثل مرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية  أو مرض الحافر القلاعية .

هناك بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض ومنها:

·       التهاب الحلق

·       الحمى ولها زوائد حمراء

·       ظهور بثور على  اللثة  واللسان أو الخدود

·       طفح جلدي علىالأرداف

·       التهيج

تستغرق هذه الاعراض حوالي من  3-6 أيام لتظهر تبدأ بحمى ثم تليها التهاب في الحلقو طفح جلدي على القدمين و اليدين.

 

عادة يصيب هذا المرض الأطفال الاقل من 10 سنوات بسبب فيروس يسمى فيروس A16 cozsackie . وهو مرض معد، وهو ما يعني أنها يمكن أن تنتشر من شخص لآخر عن طريق الرذاذ والعطس.

 

هناك بعض الأمور التي تساعد على الشفاء من هذا المرض منها:

·       تناول الآيس كريم

·       تناول للمشروبات الباردة  مثل الماء المثلج

·       عدم تناول الاطعمة الحمضية

·       عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و المالحة

·       تناول الاطعمة التي لا تحتاج الى مضغ كثيراً الذي يتطلب أقل مضغ

·       غسل الفم بالماء الدافئ بعد تناول الطعام أي شيء

 


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