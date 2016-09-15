تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة يقى من مرض "اليد والقدم و الفم"

>كتبت نهى طارق
مرض اليد والقدم و الفم هو مرض فيروسي معد يصيب الأطفال الصغار وهوعبارة عن طفح يظهرعلى اليدين والقدمين مع تقرحات فى الفم ، يصيب هذا المرض عادة الأطفال ، ولكن يمكن أن يصيب أيضاً البالغين وذلك وفقاً لما نشره موقع New Health Advisor.
وهذا المرض ينتشر في فصل الصيف والخريف وهو يختلف عن الأمراض الأخرى التي تحمل أسماء مشابهة ، مثل مرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية أو مرض الحافر القلاعية .
هناك بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض ومنها:
· التهاب الحلق
· الحمى ولها زوائد حمراء
· ظهور بثور على اللثة واللسان أو الخدود
· طفح جلدي علىالأرداف
· التهيج
تستغرق هذه الاعراض حوالي من 3-6 أيام لتظهر تبدأ بحمى ثم تليها التهاب في الحلقو طفح جلدي على القدمين و اليدين.
عادة يصيب هذا المرض الأطفال الاقل من 10 سنوات بسبب فيروس يسمى فيروس A16 cozsackie . وهو مرض معد، وهو ما يعني أنها يمكن أن تنتشر من شخص لآخر عن طريق الرذاذ والعطس.
هناك بعض الأمور التي تساعد على الشفاء من هذا المرض منها:
· تناول الآيس كريم
· تناول للمشروبات الباردة مثل الماء المثلج
· عدم تناول الاطعمة الحمضية
· عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و المالحة
· تناول الاطعمة التي لا تحتاج الى مضغ كثيراً الذي يتطلب أقل مضغ
· غسل الفم بالماء الدافئ بعد تناول الطعام أي شيء
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