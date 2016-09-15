تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة يقى من مرض "اليد والقدم و الفم"

مرض اليد والقدم و الفم هو مرض فيروسي معد يصيب الأطفال الصغار وهوعبارة عن طفح يظهرعلى اليدين والقدمين مع تقرحات فى الفم ، يصيب هذا المرض عادة الأطفال ، ولكن يمكن أن يصيب أيضاً البالغين وذلك وفقاً لما نشره موقع New Health Advisor.

وهذا المرض ينتشر في فصل الصيف والخريف وهو يختلف عن الأمراض الأخرى التي تحمل أسماء مشابهة ، مثل مرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية أو مرض الحافر القلاعية .

هناك بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض ومنها:

· التهاب الحلق

· الحمى ولها زوائد حمراء

· ظهور بثور على اللثة واللسان أو الخدود

· طفح جلدي علىالأرداف

· التهيج

تستغرق هذه الاعراض حوالي من 3-6 أيام لتظهر تبدأ بحمى ثم تليها التهاب في الحلقو طفح جلدي على القدمين و اليدين.

عادة يصيب هذا المرض الأطفال الاقل من 10 سنوات بسبب فيروس يسمى فيروس A16 cozsackie . وهو مرض معد، وهو ما يعني أنها يمكن أن تنتشر من شخص لآخر عن طريق الرذاذ والعطس.

هناك بعض الأمور التي تساعد على الشفاء من هذا المرض منها:

· تناول الآيس كريم

· تناول للمشروبات الباردة مثل الماء المثلج

· عدم تناول الاطعمة الحمضية

· عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و المالحة

· تناول الاطعمة التي لا تحتاج الى مضغ كثيراً الذي يتطلب أقل مضغ

· غسل الفم بالماء الدافئ بعد تناول الطعام أي شيء