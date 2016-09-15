«الصحة»: عيادات بعثة الحج الطبية وقعت الكشف على 58 ألف مريض.. وارتفاع الوفيات إلى ٣٥ حالة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٥٧ الف و ٧٧٠ حالة مرضية، حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٥٥ الف و ٧٣٥ حالة بمكة، و ٢٠٣٥ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٣٣٥ حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت ٣١٣ حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٢٢ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وقال “مجاهد”، انه تم إجراء غسيل كلوي لـ٣٤ حاله، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ٣٥ وفاة فقط حتى الآن.

واوضح مجاهد، ان جميع العيادات تعمل على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتا الى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.