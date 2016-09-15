أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل نتيجة الـDNA لجثة سيدة مجهولة عثر عليها بنهر النيل فى الجيزة

Google+ Print
النيابة تستعجل نتيجة الـDNA لجثة سيدة مجهولة عثر عليها بنهر النيل فى الجيزة النيابة تستعجل نتيجة الـDNA لجثة سيدة مجهولة عثر عليها بنهر النيل فى الجيزة

>كتب أحمد الجعفرى

استعجلت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار طارق جودة مدير النيابة نتيجة الـ"دى.أن.أى" لجثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها داخل جوال - فى حالة تعفن - داخل نهر النيل بالجيزة، للتحديد هويتها، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة.

 

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت، أن الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جوال داخل النيل بجوار سفينة "فارادى"، وتم انتشالها على الفور بواسطة الإنقاذ النهرى، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر، تعانى من حالة تعفن نتيجة وجودها فى المياه لعدة أيام تتراوح ما بين 7 : 8 أيام، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأمرت النيابة بتشريحها والتحفظ عليها لحين التعرف على هويتها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية