النيابة تستعجل نتيجة الـDNA لجثة سيدة مجهولة عثر عليها بنهر النيل فى الجيزة

استعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار طارق جودة مدير النيابة نتيجة الـ"دى.أن.أى" لجثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها داخل جوال - فى حالة تعفن - داخل نهر النيل بالجيزة، للتحديد هويتها، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت، أن الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جوال داخل النيل بجوار سفينة "فارادى"، وتم انتشالها على الفور بواسطة الإنقاذ النهرى، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر، تعانى من حالة تعفن نتيجة وجودها فى المياه لعدة أيام تتراوح ما بين 7 : 8 أيام، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأمرت النيابة بتشريحها والتحفظ عليها لحين التعرف على هويتها.