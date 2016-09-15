بـ4 ضوابط.. وزارة التموين تبدأ تسلم 2 مليون طن أرز شعير

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية، فى استلام كميات من الأرز الشعير بإجمالى 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أجازات عيد الأضحى، ويستلم الأرز بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة.

وكانت الوزارة أعلنت من قبل أن الكميات سيبدأ توريدها منذ 10 أغسطس الماضى، إلا أن تأخر حصاد محصول الأرز الجديد أدى إلى تأجيل تسليم الكميات إلى ما بعد عيد الأضحى، وسيتم التوريد من 6 محافظات المنتجة للأرز وهى الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وسيقوم المزارعون بالتسجيل فى مديريات التموين بالمحافظة، وأعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعًا للتكدس، كما سيتم ضرب الأرز فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين إحتياطى إستراتيجى من الأرز الأبيض يكفى طوال العام.

ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط فى كيفية الاستلام من المزارعين، جاءت أهمها كالتالى:

1 - خلو المواقع التخزينية التى تستخدم فى تخزين أرز الشعير من أى محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون.

2 - توريد أرز الشعير فى أجولة جوت مستعمل 2 أو فى شكائر بلاستيك منسوج والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًا.

3 - عدم قصر التوريد على موردين بعينهم وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين تحت أى مسمى.

4 - إجراء مديريات التموين المختصة مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها.