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روسيا والولايات المتحدة تؤكدان نجاح عمل قنوات الاتصال حول الطيران فوق سوريا

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روسيا والولايات المتحدة تؤكدان نجاح عمل قنوات الاتصال حول الطيران فوق سوريا روسيا والولايات المتحدة تؤكدان نجاح عمل قنوات الاتصال حول الطيران فوق سوريا

>موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وواشنطن أكدتا يوم الأربعاء، أن قنوات الاتصال تعمل بنجاح، وتسمح بتقليص خطر وقوع الحوادث بين الطائرات الروسية وطائرات التحالف الدولى فى الأجواء السورية.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان عقب المؤتمر السادس حول أمن الطيران فوق سوريا وأوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن الجانبين أشارا خلال المؤتمر الذى عقد بين مسؤولين فى وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إلى أن قنوات الاتصال التى تمت إقامتها، تعمل بنجاح.

 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "الآلية تسمح بتقليص خطر وقوع بين طائرات القوات الجوية — الفضائية الروسية وطائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إلى أدنى حد".

 

وأكدت الوزارة أن "اتصالات الخبراء الروس والأمريكيون عبر القنوات الثنائية لمناقشة مسائل ضمان أمن تحليقات الطيران فوق سوريا ستواصل"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر المقبل بعد شهر.

 

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا يوم 20 أكتوبر الماضى على مذكرة تفاهم حول تفادى وقوع حوادث وضمان أمن التحليقات خلال العمليات فى أجواء سوريا، وذلك نظرًا لبدء العملية العسكرية الروسية فى سوريا يوم 30 سبتمبر عام 2015.


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مصر 365

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