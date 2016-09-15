الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على ٥٨ ألف مريض.. وارتفاع الوفيات إلى ٣٥ حالة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٥٧ الف و ٧٧٠ حالة مرضية، حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٥٥ الف و ٧٣٥ حالة بمكة، و ٢٠٣٥ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٣٣٥ حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت ٣١٣ حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٢٢ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

واوضح “مجاهد”، انه تم إجراء غسيل كلوي ل٣٤ حاله، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ٣٥ وفاة فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، انه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى مساء اليوم ، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

واوضح” حجازى”، ان جميع العيادات تعمل على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.