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"تضامن البرلمان" تعقد حوارًا مجتمعيًا حول قانون "ذوى الإعاقة"

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"تضامن البرلمان" تعقد حوارًا مجتمعيًا حول قانون "ذوى الإعاقة" "تضامن البرلمان" تعقد حوارًا مجتمعيًا حول قانون "ذوى الإعاقة"

>كتب هشام عبد الجليل

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات قبل بدء دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ليصبح جاهزًا للعرض على البرلمان مع بداية دور الانعقاد.

 

وأضاف القصبى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ بتوجيه الدعوات لكل من المجتمع المدنى ثم الخبراء والمتخصصين والمجالس القومية وممثلين لعدد من المحافظات، وأخيرًا الوزارات المختصة بمشروع القانون، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.

 

الجدير بالذكر أن لجنة التضامن انتهت قبل العيد من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، ولم تحسم الصياغات النهائية الخاصة بالمواد التى تتعلق بالإعفاءات الضريبية لحين الاستماع لممثل وزير المالية، والواردة فى المواد (20) و(23) و(24) و(40) من مشروع القانون.


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