مقتل 4 من مسلحى داعش بنينوى وأحد عناصر قوات "البيشمركة" الكردية شمالى العراق

قتل أحد عناصر قوات "البيشمركة" الكردية نتيجة إصابته خلال هجوم شنه مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى بمحور "بعشيقة" شمالى الموصل بمحافظة نينوى.

وقال مصدر عسكرى كردى أن مسلحى داعش هاجموا اليوم الأربعاء موقعا للبيشمركة فى محور بعشيقة، مما أسفر عن إصابة أحد مقاتلى اللواء السابع فى "البيشمركة"، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله للمستشفى متأثرا بجراحه.

من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وناحية حمام العليل جنوبى محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين من تنظيم داعش.

وأشار مصدر محلى إلى أنه من بين القتلى أحد قيادات داعش المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، وأن عناصر التنظيم نقلوا جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى بالموصل.