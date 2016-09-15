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منى زكى عن حضن الأوسكار: أحمد كان بيقول لتامر حبيب "مش شايفنى باخد حضن"

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منى زكى عن حضن الأوسكار: أحمد كان بيقول لتامر حبيب "مش شايفنى باخد حضن" منى زكى عن حضن الأوسكار: أحمد كان بيقول لتامر حبيب "مش شايفنى باخد حضن"

>كتب رامى المصرى

كشفت الفنانه منى زكى عن كواليس الحوار الذى دار بينها وأحمد حلمى بعد احتضانها أمام الكاميرات عقب فوزها بجائز أفضل ممثلة فى حفل أوسكار العرب عن فيلمها الأخير "أسوار القمر"، موضحةً أن زوجها الفنان أحمد حلمى كان يشير إلى مقدم الحفل "تامر حبيب" قائلاً: إستنى شوية.. أنت مش شايفنى باخد حضن". 

 

وأضافت الفنانه، فى حوارها مع الإعلاميه منى الشاذلى، مقدمة برنامج "معكم"، إلى انها لم تكن متوقعه أنها ستحصل على جائزة أوسكار العرب، لافتةً إلى أن تلك الجائزة تعتبر تقديرا كبيرا بالنسبة لها.

 

وسخرت منى ذكى، من تخبط آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن حملها، وتردد أنباء آخرى تشير إلى أنها أنكرت الحمل، قائلة: " أنا مش هاخبى يعنى وليه انكر .. أصله مش حرام" .

وأوضحت الفنانة منى زكى أنها تعتبر حياتها الشخصية منفصله عن حياتها العمليه، قائلة " حياتى الشخصية مش مهمة قوى للناس، والأهم الأعمال"، لافتة إلى أن زوجها الفنان أحمد حلمى من أفضل ما حظت به فى حياتها.


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