صورة - حسام حسن يحفز شيكابالا قبل مران الزمالك استعدادا للوداد

استغل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وجود حسام حسن المدير الفني للمصري في استاد برج العرب استعدادا لأولى مباريات الفريق البورسعيدي في الدوري لتبادل الحديث معه.

ويلعب المصري مع طلائع الجيش يوم السبت في الجولة الأولى للدوري المصري، بينما يخوض الزمالك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة، وكلا المباراتين على استاد برج العرب.

والتقط شيكابالا صورة تذكارية مع حسام حسن مدربه السابق الذي شهد تألقه في موسم 2010 وتبادلا أطراف الحديث حول المباراتين.

وتمنى حسام حسن لشيكابالا التوفيق مع الزمالك في مواجهة الوداد ومواصلة المشوار من أجل التتويج بالبطولة.