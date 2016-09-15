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السنهوري: إلمام مصر بخريطة التطرف في ليبيا يسهل مهمة مواجهة “الدواعش”

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السنهوري: إلمام مصر بخريطة التطرف في ليبيا يسهل مهمة مواجهة “الدواعش” السنهوري: إلمام مصر بخريطة التطرف في ليبيا يسهل مهمة مواجهة “الدواعش”

الكاتب الصحفي عادل السنهوري

قال الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة “اليوم السابع”، عادل السنهوري، إن هناك تقديرات متباينة حول أعداد المصريين بين صفوف داعش في ليبيا، موضحًا أن الأعداد ليست هي النقطة الهامة بل الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية وهو أمر موجود على أعلى مستوى، سواء على الحدود مع ليبيا أو بالتنسيق مع الجهات الأمنية الليبية.

وأضاف السنهوري، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من ” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن إلمام مصر بخريطة التطرف في ليبيا يسهل مهمة مواجهة “الدواعش”، مشيرًا إلى أنه يجب على الأجهزة الأمنية المصرية قراءة ملفات العائدون من قبل، سواء من أفغانستان أو من ألبانيا مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب لم يعد له وطن أو جنسية.

وأوضح السنهوري، أن الأجهزة الأمنية المصرية لم تفاجئ بإنتماء 600 مصري لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأن هناك قاعدة بيانات قوية لدى الأجهزة الأمنية، وأن الأجهزة الأمنية  سواء القوات المسلحة أو الشرطة، أصبح لديها اهتمام كبير بمسألة إغلاق الحدود الغربية وتشديد الرقابة عليها، مطالبا بإستخدام وسائل حديثة في مراقبة الحدود.

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