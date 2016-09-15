وزير الداخلية التركي: السفير الأمريكي تجاوز حدوده تجاه بلادنا وعلى واشنطن تحذّيره

استنكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، بخصوص قرار تعيين 28 رئيس بلدية جديد في عموم البلاد، معتبرا أن السفير “تجاوز حدوده وتصرف بشكل غير مسؤول تجاه تركيا وحكومتها وشعبها”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو للصحفيين بولاية طرابزون، شمالي البلاد، ردّا على انتقادات السفير الأمريكي لقرار تعيين 28 رئيس بلدية في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أُقيلوا بتهمة “تقديم الدعم” لمنظمتي “حزب العمال الكردستاني و”فتح الله جولن” ،بحسب وكالة أنباء الاناضول

وأضاف الوزير التركي أن الولايات المتحدة تتحدث ليل نهار عن إرهاب تنظيم داعش، متسائلًا باستنكار عن سبب تشجيعها “لإرهاب منظمة “بي كيه كيه ” وسط جميع التحالفات التي تضعها ضد الإرهاب حول العالم.

وشدّد على أن بلاده لم تنس حتى الوقت الراهن تصريحات المسؤولين الأمريكيين ليلة 15 يوليو/ الماضي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفًا: “نحن لم نتخل عن صداقتنا مع واشنطن منذ أعوام، واليوم ننتظر من الدولة الحليفة أن تُحذّر هذا الشخص (السفير) بشكل صريح وواضح”.

وأدرف صويلو قائلًا: “السفير الأمريكي تجاوز حدوده وتصرف بشكل مغرور، ويجب على الدول الكبرى تجنب تعيين أشخاص صغار كسفراء لها، وخاصة في دول قوية كتركيا”.

ودعا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا إلى التراجع عن تصريحاته المذكورة، وطالب واشنطن باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا بالنسبة للشعب التركي وحكومته.

كان السفير الامريكي قد وجه انتقادات لقرار وزارة الداخلية التركية، الصادر أمس الأول الأحد، بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديد، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة “تقديم المساعدة والدعم” لحزب العمال الكردستاني ” و منظمة ه جولن”.