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نشرةONA.. لميس الحديدي تعود«لهنا العاصمة».. وانطلاقة جديدة لبرنامج كلام جرايد على العاصمة

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مجدى طنطاوى_عمرو الليثى_لميس الحديدى

مجدى طنطاوى_عمرو الليثى_لميس الحديدى

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.
> تعود الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامجه”ا هناالعاصمة “على شاشةCBC..للمزيد

لميس الحديدى

لميس الحديدى

فى حلقة موسيقية خاصة فى الرابعة عصر الخميس المقبل رابع ايام العيد ببرنامج بوضوح على شاشة الحياة الاولى يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى الفريق الغنائى ” تخت باطى”.

أرشيفية

أرشيفية

أكد الإعلامي مجدى طنطاوى مقدم برنامج ” كلام جرايد ” على شاشة قناة العاصمة الأولى ، أن البرنامج سيظهر فى شكل ومضمون ويذاع فى الثامنة والنصف مساءً من السبت الى الأربعاء ،ويشهد البرنامج إضافة فقرات جديدة..للمزيد

مجدي طنطاوي

مجدي طنطاوي

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أونا

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