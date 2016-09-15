“الطيران”: هولندا لم تبلغنا بوقف رحلاتها..وخطة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني مساء اليوم الأربعاء، أن الخطوط الهولندية ــ KLM ــ لم تبلغها بوقف رحلاتها بعد السابع من يناير القادم، طبقًا لما أوردته بعض المواقع الإخبارية، بسبب وجود مشاكل في تحويلاتها النقدية من مصر.

جاء ذلك ردًا على البيان الذى نشرته الشركة الهولندية على موقعها الالكتروني بشأن وقف رحلاتها لمصر في يناير القادم، بسبب فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى خارج مصر.

وقالت المصادر: إن مشكلة التحويلات النقدية والمستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر منذ منتصف العام الماضي، تم الاتفاق على حلها من خلال برنامج لسداد وتحويل المستحقات بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبي، وأن هذه الأزمة ليست في مصر فقط ولكن شركة “مصر للطيران”، حكومية، تعانى منها في بعض الدول مثل السودان وإريتريا.

وأضافت المصادر أن وزارة الطيران المدني تبذل جهود كبيرة لحل هذه الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، كما أن المركزي المصري وضع آلية لسداد متأخرات شركات الطيران الأجنبية.