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بالصور.. أبناء النوبة بأسوان ينظمون مؤتمراً جماهيرياً بعنوان "العودة حق"

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بالصور.. أبناء النوبة بأسوان ينظمون مؤتمراً جماهيرياً بعنوان "العودة حق" بالصور.. أبناء النوبة بأسوان ينظمون مؤتمراً جماهيرياً بعنوان "العودة حق"

>أسوان – عبد الله صلاح

نظمت قرية دابود النوبية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، مؤتمراً جماهيرياً تحت عنوان "العودة حق". 

حضر المؤتمر نائب نصر النوبة فى البرلمان ياسين عبد الصبور، والمئات من أهالى القرية ونوبيون رجالاً ونساءً وأطفالا، وبدأ المؤتمر بآيات من القران الكريم، وعزف السلام الجمهورى، ثم تناول كلمات مختلفة لأهالى النوبة وعرض مطالبهم.

وأكد النائب ياسين عبد الصبور، أن المؤتمر يأتى ليؤكد على حقوق أهالى النوبة فى البرلمان، بجانب التأكيد على المطلب الرئيسى لأهالى النوبة بتطبيق المادة 236 من الدستور بعودة أبناء النوبة على ضفاف بحيرة السد العالى، بجانب العديد من المشاكل التى يعانى النوبيين منها خاصة التهميش.

 


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