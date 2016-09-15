مدير مديرية "الصحة" بالشرقية يحيل 3 أطباء للتحقيق خلال جولة بالمستشفيات

قام الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، بالمرور على عدد من المستشفيات لمتابعة سير انتظام العمل فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

و قال الدكتور خالد فوزى مدير المديرية، اليوم الأربعاء، لـ"اليوم السابع"، إنه قرر إحالة 3 أطباء بمستشفى الإبراهيمية المركزى للتحقيق، لعدم التزامهم بأماكن العمل فى الاستقبال، وعدم ارتداء البالطو الأبيض، كما تم إعداد مذكرة بشأن تدنى مستوى النظافة فى المستشفى.

وأضاف أنه لاحظ زيادة عدد الزائرين فى قسم العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام، وجلوسهم متكدسين داخل القسم، فتقرر أن يتم عمل كارت لكل سرير، بحيث يقوم الزائر بالتواجد لمدة دقيقتين ويخرج ليسلم الكارت للزائر الثانى لمنع التكدس والحفاظ على تعقيم الغرفة.

وأشار إلى أنه تفقد مستشفى الحروق فى ههيا، واطمأن على حالة الثلاثة مصابين بانفجار الأنبوبة من كفر صقر.