ريال مدريد يفوز بصعوبة على لشبونة.. ودورتموند يسحق ليجا وارسو بدوري ابطال أوروبا

حقق فريق ريال مدرير فوزًا صعبًا على ضيفه سبورتنج لشبونة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بهدفين لهدف، في حين سحق بروسيا دورتموند مضيفه ليجا وارسو بسداسية نظيفة.

وظل ريال مدريد متأخرا بهدف حتى الدقيقة 89 عندما نجح كريستيانو رونالدو في تعديل كفة فريقه، قبل أن يسجل ألفارو موراتا هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع.

وتقدم برونو سيزار لسبورتنج لشبونة بتصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء فشل كيكو كاسيا حارس ريال مدريد في التعامل معها في الدقيقة 48.

وتعادل رونالدو في الدقيقة 89 من ركلة حرة مباشرة رائعة للغاية سكنت المقص الأيسر لروي باتريسيو حارس مرمى البرتغال، ورفض الدون الاحتفال تقديرا لجمهور فريقه الذي بدأ فيه مسيرته الناجحة مع كرة القدم.

وأرسل جيمس رودريجيز عرضية متقنة من الجبهة اليسرى حولها موراتا برأسه بعد مرور 3 دقائق من الوقت بدل الضائع.

وفي بولندا، سحق بروسيا دورتموند مضيفه ليجا وارسو بسداسية نظيفة يتصدر بها المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

بدأ ماريو جوميز التسجيل ومصالحة جماهير فريقه بهدف في الدقيقة السابعة، ثم سجل سقراطيس الثاني في الدقيقة 15، وأحرز مارك بارترا الثالث ليقتل المباراة تماما في الدقيقة 17.

وواصل دورتموند أداءه القوي في الشوط الثاني بمضاعفة النتيجة عن طريق رافاييل جوريرو وجونزالو كاسترو وبيير أوباميانج في الدقائق 51 و76 و87.