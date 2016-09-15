بوش يطرح كتابًا يضم لوحات رسمها لقدامى المحاربين

يطرح الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش كتابًا يضم صور لوحات رسمها لقدامى المحاربين من أجل جمع المال لدعم الذين خدموا الجيش، معتمدًا في ذلك على هوايته التي عكف عليها بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقال مكتبه والشركة الناشرة -اليوم الأربعاء- إن مجموعة كراون بابلشينج ستطرح في 28 فبراير 2017 الكتاب الذي يحمل عنوان (لوحات الشجاعة: تحية القائد الأعلى لمحاربي أمريكا).

وستخصص العائدات لصالح مؤسسة بوش “ميليتري سيرفس إنيشيتيف” التي تهدف لمساعدة قدامى المحاربين الذين شاركوا في صراعات ما بعد 11 سبتمبر 2001 على التكيف مع الحياة المدنية.

وقال مكتبه في بيان إن بوش رسم على مدى الأشهر القليلة الماضية 98 لوحة زيتية لقدامى المحاربين من خلال المبادرة العسكرية لمركزه الرئاسي.

وقالت الشركة الناشرة إن الكتاب يضم 66 لوحة ملونة، إضافة إلى قصص عن الموضوعات التي رسمها بوش.

وتلقى بوش -الذي يعيش في دالاس- دروسًا في الرسم بعد مغادرته البيت الأبيض في 2009. وستعرض لوحاته لقدامى المحاربين في مكتبته الرئاسية في دالاس في شهر مارس القادم.