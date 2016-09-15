رئيس «المطارات» الأسبق: المحادثات لعودة السياحة الروسية في مرحلتها الأخيرة

قال رئيس الشركة المصرية للمطارات الأسبق، اللواء محمد زمزم، إن تعليق الشركة الهولندية لرحلاتها للقاهرة، جاء للضغط على الحكومة المصرية لتسديد باقي مستحقات شركات الطيران، مشيرًا أن وزير الطيران “شريف فتحي” أعلن عن مباحثات مع البنك المركزي بخصوص تحويلات دولارية للشركات الأجنبية.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن وزير الطيران توصل لنتائج في هذا الشأن، إلا أنه لم يعلن عنما توصل إليه حتى الآن، لافتًا أن كافة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر تواجه تلك المشكلة وليست الهولندية فقط.

وأوضح زمزم، أن المباحثات مع الجانب الروسي حول عودة السياحة لمصر باتت في مراحلها الأخيرة، إذ تمت تغطية كافة الملاحظات وتلبية المطالب الروسية من الناحية الأمنية، لافتًا أن الروس طالبوا خلال أخر اجتماع بفرض بعض القيود على العاملين في تأمين الطيران بالمطارات وتفعيل بصمة العين لعدم السماح بالدخول إلا بتصريح لإحكام السيطرة الأمنية، مؤكدًا أن وزير الطيران أعلن تم طلبية كافة الطلبات عدا التي تتعلق بالسيادة، وهو مالم يتطلبه الجانب الروسي.

وأشار زمزم، إلى أن هناك مطلب روسي بمرافقة أفراد أمن مع الرحلات الخاصة به، إذ تستقبل الركاب وتقوم بالإجراءات الأمنية قبل صعودهم للطائرة ، مؤكدًا أن هذا الأمر متبع في العديد من الدول ولا علاقة له بالسيادة.

وتابع زمزم أن الروس طالبوا أيضا بتخصيص بعض الصالات لرحلاتهم، وهو ما يستلزم وجود عناصر الأمن الخاصة بتلك الرحلات، مشيرا إلى أن هذا التواجد لتلك العناصر ليس بصفة دائمة وإنما مجرد عملية تنظيمية ولا يسبب أي مشكلة، مضيفا أن وزير الطيران أكد تسهيل كافة الأمور من أجل عودة السياحة .