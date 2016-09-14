توشاك: نتيجة مواجهة الزمالك تحسم مستقبلي مع الوداد

ألمح جون توشاك المدير الفني للوداد إلى إمكانية رحيله حسب ما تؤول إليه نتيجة مباراتي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك مساء الجمعة باستاد برج العرب، بينما يقام اللقاء الحاسم يوم 24 سبتمبر في المغرب.

وقال توشاك في حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأربعاء: "كنت محظوظا جدا في حياتي لكن هذه المرحلة هي الأكثر حظا، فلم أتوقع أن استمر في التدريب حتى أتم 68 سنة".

وتولى توشاك المهمة في قيادة الوداد في يونيو 2014 وحصد لقب الدوري في الموسم قبل الماضي وتبعه باحتلال الوصافة ليؤمن تأهل فريقه لدوري الأبطال.

ورغم ذلك، ألمح توشاك أنه في حالة عدم عبوره الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب يوم الجمعة المقبل و24 سبتمبر الجاري فقد يسدل الستار عن مغامرته الإفريقية.

وأشار توشاك: "التجربة الإفريقية مختلفة جدا ومثيرة للاهتمام، سافرت إلى مصر ومدغشقر وكوت ديفوار وزامبيا، وظللنا ثمانية أيام هناك".

وتابع "وتعاون معنا الاتحاد المغربي ولم نلعب أي مباراة في الدوري وتم تأجيل ثلاث مباريات لنا".

وأكد توشاك "لكي أكون أمينا، إذا نجحنا في العبور من هذه المرحلة بالفوز في كل المباريات ستكون أفضل فترات حياتي".

وواصل "إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، فلا أعلم إن كان لدي من الصبر لتغيير الأمور مرة أخرى".

وأتم "ولكي أكون صادقا سنرى ماذا سيحدث في نصف نهائي دوري الأبطال وبعد ذلك سيكون هناك متسع من الوقت للجلوس واتخاذ قرار".

وكانت جماهير الوداد قد صبت غضبها على الفريق بعد الخروج من دور 16 في كأس المغرب على يد المغرب الفاسي.