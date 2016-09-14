حمودي يوجه رسالة لجمهور الزمالك: ' شكرا.. وأتمنى تأهلكم لنهائي الأبطال '

وجه أحمد حمودي جناح الزمالك السابق والباطن السعودي الحالي رسالة إلى جمهور الفريق الأبيض بعد الموسم الذي قضاه يدافع عن قميصه.

وانتقل حمودي من بازل للزمالك معارا لمدة موسم فيما لم ينجح الطرفين في الوصول لاتفاق لاستمراره بعد انتهاء الإعارة رغم فسخ تعاقده مع بازل.

وقال حمودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram): "أحب أن أشكر جمهور الزمالك المخلص الذي قضيت معه فترة على مدار عام كامل مررت فيها بالانتصار والهزيمة والفرح والحزن".

وأضاف "سعيد جدا بوقوفكم جواري ودعمكم لي وثقتكم في إمكاناتي وسيظل لكم حب وتقدير".

وأوضح "أردت أن أكتب هذا الكلام دون أي غرض".

وأتم "أتمنى أن الفوز للزمالك يوم الجمعة والصعود للنهائي وانتصارات دائما إن شاء الله".