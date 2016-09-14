أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حمودي يوجه رسالة لجمهور الزمالك: ' شكرا.. وأتمنى تأهلكم لنهائي الأبطال '

Google+ Print
حمودي يوجه رسالة لجمهور الزمالك: ' شكرا.. وأتمنى تأهلكم لنهائي الأبطال ' حمودي يوجه رسالة لجمهور الزمالك: ' شكرا.. وأتمنى تأهلكم لنهائي الأبطال '

وجه أحمد حمودي جناح الزمالك السابق والباطن السعودي الحالي رسالة إلى جمهور الفريق الأبيض بعد الموسم الذي قضاه يدافع عن قميصه.

وانتقل حمودي من بازل للزمالك معارا لمدة موسم فيما لم ينجح الطرفين في الوصول لاتفاق لاستمراره بعد انتهاء الإعارة رغم فسخ تعاقده مع بازل.

وقال حمودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram): "أحب أن أشكر جمهور الزمالك المخلص الذي قضيت معه فترة على مدار عام كامل مررت فيها بالانتصار والهزيمة والفرح والحزن".

وأضاف "سعيد جدا بوقوفكم جواري ودعمكم لي وثقتكم في إمكاناتي وسيظل لكم حب وتقدير".

وأوضح "أردت أن أكتب هذا الكلام دون أي غرض".

وأتم "أتمنى أن الفوز للزمالك يوم الجمعة والصعود للنهائي وانتصارات دائما إن شاء الله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع