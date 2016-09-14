المرور : تركيب رادارات حديثة بالطرق السريعة لرصد السرعات الجنونية للسيارات

أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أنه تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور لتأمين رحلات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

و أضاف المصدر لـ "اليوم السابع "انه تم تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات ، إلى جانب تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي المركبات.