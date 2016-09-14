مباشر #ليلة_الأبطال – رباعية لسيتي وسداسية لدورتموند.. رونالدو رااائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ليوم الأربعاء.

مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ

بداية المباراة.

سيرجيو أجويرو يسجل الهدف الأول لسيتي في الدقيقة التاسعة.

أجويرو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق أجويرو من ركلة جزاء.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 77 أجويرو يسجل الهاتريك والهدف الثالث لسيتي.

كليتشي إيهيناتشو يسجل الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 90.

نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي برباعية مقابل لا شيء.

باير ليفركوزن وسسكا موسكو

بداية المباراة.

أدمير محمدي يسجل الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة التاسعة.

هاكان كالهانجولو يسجل الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 15.

آلان دزاجويف يقلص الفارق لسسكا موسكو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 37.

رومان إيريمنكو يدرك التعادل لسسكا موسكو في الدقيقة 39.

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

بداية الشوط الثاني.

نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

توتنام وموناكو

بداية المباراة.

بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 16.

توماس ليمار يسجل الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 31.

ألدرفيلد يقلص النتيجة لتوتنام في الدقيقة 45.

نهاية الشوط الأول بتقدم موناكو بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني.

نهاية المباراة بانتصار موناكو بهدفين لهدف.

ليجا وراسو وبروسيا دورتموند

بداية المباراة.

ماريو جوتزة يسجل الهدف الأول لدورتموند السابعة.

سوكراتيس يضيف الهدف الثاني لبي في بي في الدقيقة 15.

مارك بارترا يزيد من تقدم دورتموند ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بثلاثية دون رد.

بداية الشوط الثاني.

رافائيل جيريرو يسجل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 51.

جونزالو كاسترو يسجل الهدف الخامس للفريق الألماني في الدقيقة 76.

الحفلة الألمانية مستمرة ودورتموند يسجل الهدف السادس عن طريق أوباميانج في الدقيقة 87.

نهاية المباراة باكتساح دورتموند لليجا وارسو بسداسية دون رد.

ريال مدريد وسبورتنج لشبونة

بداية المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني.

برونو سيزار يسجل الهدف الأول للشبونة في الدقيقة 47.

رونالدو يسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 88.

موراتا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد والانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين لهدفين.

كلوب بروج وليستر سيتي

بداية المباراة.

مارك ألبرايتون يسجل الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة الخامسة وهو أول أهداف الثعالب في دوري أبطال أوروبا في مشاركتهم الأولى.

رياض محرز يسجل أول هدف له في دوري الأبطال من ركلة حرة يسارية رائعة في الدقيقة 29 وليستر يتقدم بهدفين دون رد.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدفين دون رد.

بداية الشوط الثاني.

محرز يسجل الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

نهاية المباراة بفوز ليستر سيتي بثلاثية دون رد.

بورتو وكوبنهاجن

بداية المباراة.

أوتافيو يسجل الهدف الأول لبورتو في الدقيقة 13.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف مقابل لا شيء.

بداية الشوط الثاني.

أندرياس كورنلويس يدرك التعادل لكوبنهاجن في الدقيقة 52.

نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

يوفنتوس وإشبيلية

بداية المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليون ودينامو زغرب

بداية المباراة.

ليون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق كورنتين توليسو.

نهاية الشوط الأول بتقدم موناكو بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني.

جوردان فيري يسجل الهدف الثاني لليون في الدقيقة 49.

ليون يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق جنالي ماكسويل.

نهاية المباراة بفوز ليون بثلاثية دون رد.