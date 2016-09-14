ليلة_الأبطال بالفيديو – ' نحن هنا يا أوروبا ' .. ليستر يبدأ الحلم بثلاثية جميلة

لم يكن يتوقع أشد المتفائلين أن يتوج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي فيما سُمي آنذاك بالمعجزة ويوم الأربعاء كان الثعالب على موعد مع التاريخ مرة أخرى في رحلتهم الجديدة في القارة العجوز.

وانتصر ليستر سيتي في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية دون رد لحساب المجموعة السابعة.

افتتح مارك ألبرايتون أهداف المباراة برأسية في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة يسارية رائعة من ركلة حرة مباشرة لم يستطع معها حارس بروج فعل أي شيء.

وعاد محرز وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للثعالب من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وأصبح الجزائري محرز والمتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي هو أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة وآخر من ضربة جزاء في ذات المباراة منذ روبن فان بيرسي مع مانشستر يونايتد في مرمى أوليمبياكوس في عام 2013.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة أقيمت في ذات التوقيت تعادل بوتو البرتغالي مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح بورتو أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق أوتافيو، وعدل النتيجة أندرياس كورنلويس في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة طرد للاعب الفريق الدنماركي يان جريجوس في الدقيقة 66 بعد حصوله على إنذارين.

بتلك النتائج تصدر ليستر سيتي مبكرا مجموعته بثلاث نقاط يليه كل من بورتو وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما، وأخيرا في المركز الرابع كلوب بروج بدون أي نقطة.