البابا تواضروس: نصلى من أجل نجاح زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية "نصلى أيضا من أجل نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المقبلة للأمم المتحدة".

وأضاف البابا تواضروس فى عظته الأسبوعية مساء اليوم بكنيسة العذراء ببرج العرب- أن "الرئيس السيسى يشرف البلاد ويفرحنا أمام العالم".

> وأشاد البابا تواضروس بزيارة الرئيس السيسى الأخيرة للصين ووصفها بأنها تشريف وتكريم لمصر ولمكانتها وسط شعوب العالم".

> ووجه البابا تواضروس التهنئة للمسلمين فى مصر والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلا "أهنئ أخواننا المسلمين بمصر وكل الدول بعيد الأضحى المبارك واحتفالهم الذى بدأ من الإثنين الماضى كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وبلادنا طيبة".



> كما هنأ البابا تواضروس الأقباط بالعام القبطى الجديد وعيد النيروز، والذى احتفلت به الكنيسة الأحد الماضى.



> وأشار البابا تواضروس إلى زيارته للأردن الأسبوع الماضى وقال أن الأردن يوجد بها أثار مسيحية رائعة، وأهمها "المغطس" الذى تعمد فيه المسيح، والمملكة الأردنية سمحت للكنائس المسيحية جميعا ببناء كنائس على المغطس".



> وقال أن "الكنيسة القبطية تبنى كنيسة فى هذا المكان على مساحة 5 آلاف متر، وخلال زيارتى للأردن، منحنا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى 5 آلاف متر أخرى مكرمة للكنيسة".



> ودعا البابا المسيحيين المصريين إلى زيارة الأردن، لزيارة الكنيسة، ودير يتم إنشاؤه حاليا، وقال أن "الأردن بلد يحتوى على الكثير من المقدسات من بينها مغارة يوحنا المعمدان والمغطس الذى تعمد فيه المسيح، والمنطقة التى شهدت إصعاد إيليا النبى، مشيرا إلى أن الأردن تعنى "المياه المتدفقة"، وقال "رأينا تدفق المحبة من الملك والمسئولين والشعب".



> وأضاف البابا، أنه التقى مع العاهل الأردنى ولاقى ترحيبا كبيرا داخل الكنيسة، مشيرا إلى أن الأمير غازى بن محمد، رافقه فى كل جولات الزيارة، وقال أن "الأردن هم حراس المقدسات المسيحية فى فلسطين".



> من جانبه، أعرب الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، عن شكره للبابا تواضروس الثانى على "إنجاز" قانون بناء الكنائس.



> وقال الأنبا باخوميوس، فى كلمة له قبل عظة البابا الأسبوعية أن "البابا تواضروس أنجز قانون بناء وترميم الكنائس، وربنا أعطى له نعمة وألغى الخط الهمايونى دون أن يصطدم بأحد فى الدولة".



> كما أعرب الأنبا باخوميوس عن شكره للبابا لأنه كون علاقات طيبة مع رؤساء العالم، وقال "هذا إنجاز كبير جدا، بالإضافة إلى العلاقات المسكونية الجيدة خاصة مع بابا روما، ومجلس كنائس الشرق الأوسط.



> يذكر أن البابا تواضروس تتلمذ على يد الأنبا باخوميوس الذى تولى منصب قائمقام البطريرك عقب وفاة البابا الراحل شنودة الثالث- وعمل تحت قيادته بمطرانية البحيرة قبل انتخابه بطريركا.