صحة أسوان: لدينا 17 ألف علبة لبن أطفال يتم توزيعها فى 25 مركز‎

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تضم 25 مركز لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة فى العديد من المناطق، حتى تغطى الخدمة جميع قرى ومدن المحافظة، موضحًا أنه يتم توزيع الألبان للحالات المستحقة عقب الكشف الطبى على الأم والطفل، واكتمال الأوراق المطلوبة وهى شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى للأم و الأب وقسيمة الزواج.

وأضاف حنفى، أنه متوافر فى مديرية الصحة حوالى 17 آلاف علبة لبن أطفال مدعم، منهم 6 آلاف علبة من اللون الأحمر للأطفال أقل من 6 شهور، و11 ألف للون الأزرق للأطفال أكثر من 6 شهو، مشيرًا إلى أن يتم صرف 4 علب لبن شهريًا للأطفال فى سن شهرين وثلاثة أشهر، و6 علب للأطفال فى الشهر الرابع والخامس والسادس، و8 علب للأطفال فى الشهر السابع والثامن والتاسع، و5 علب للأطفال فى عمر 10، و11، و12 شهر، ثم علبيتن للأعمار الأكبر من 12شهرًا.

وأوضح حنفى، أن لم تورد أى شكاوى لمديرية الصحة منذ بدء صرف الألبان المدعمة فى المراكز المخصصة لها، التى تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، وفى العطلات الرسمية تعمل من الثامنة صباحًا حتى الثانية عصرًا، لافتًا إلى أن يصرف اللبن المدعم بسعر 5 جنيهات للعلبة الحمراء، و26 جنيها للعلبة الزرقا.