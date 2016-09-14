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بالصور..لأول مرة ميداليات للمكفوفين ذات أجراس بـ«البارالمبية»

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فائزة بميدالية تفحص نوعها

فائزة بميدالية تفحص نوعها

 

صنعت ميداليات تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة بحاسة النظر “المكفوفين”، وذلك لأول مرة فى دورة الألعاب البارالمبية والمقامة بالبرازيل.

وتأتى فكرة تلك الميداليات الخاصة، من خلال كرات صلبة داخل الميدالية تصدر أصواتًا مرتفعة على حسب نوعية الميدالية، تمكن من خلالها الفائز من تحديد نوع الميدالية الفائز بها.

وتحتوى الميدالية الذهبية على 28 كرة صلبة، بينما الفضة يوجد بداخلها 20 كرة، أما البرونز بها 16 كرة صلبة، وتعتبر تلك الفكرة مستوحاه من طريقة برايل للقراءة.

 

 

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