بالصور..الموسيقى الشعبية تحى حفل الليلة الثانية للعيد بنادى شباب الجزيرة

فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان هشام عطوة، بحفل الليلة الثانية لعيد الأضحى المبارك الذى يقيمه نادى شباب الجزيرة.

حيث قدمت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنان ماهر عبيد، عدة فقرات غنائية من التراث المصرى الأصيل والمواويل الشعبية والطرب النوبى منها ” مربعات، محروسة يا أرض الأحلام، يامدلع ياحلو،عطار، سمعت يوم رنة خلخال، سو ياسو، على نغم المزمار” بصوت الفنانين” عادل القناوى، عبده زغلول، نورا صبحى، فتحى الهوارى، أحمد سعد، فكرىالقناوى، سيد السمان”، إلى جانب استعراض التنورة للفنان” صلاح عبدالظاهر”، تحت إشراف فنى للفنان عاطف سعيد.

وقدم البرنامج أنور مرسى، كما قدم “كورال أطفال مصر” بفرقة تحت 18 برئاسة الفنانة مى عبد النبى، باقة من الأغنيات منها : “أهلًا بالعيد” بصوت دينا زكريا، “على صوتك” بصوت مها زكريا، “علىرمش عيونها ” غناء خالد زكى، “واحدة واحدة ” غناء أحمد مجدى، واختتم الحفل بأغنية “بحبك يامصر” غناء المجموعة، تحت إشراف فنى للمايسترو أسامة زغلول، و أحمد رفعت.