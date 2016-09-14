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تشكيل #ليلة_الأبطال – هاري كين يقود توتنام وفالكاو وحيدا في هجوم موناكو

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تشكيل #ليلة_الأبطال – هاري كين يقود توتنام وفالكاو وحيدا في هجوم موناكو تشكيل #ليلة_الأبطال – هاري كين يقود توتنام وفالكاو وحيدا في هجوم موناكو

يقود هاري كين هجوم توتنام في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة في مواجهة موناكو في ملعب ويمبلي.

أما الفريق الفرنسي فيخوض مواجهة منافسه الإنجليزي في ظل وجود راداميل فالكاو وحيدا في هجومه.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: كايل والكر- توبي ألدرفيلد- يان فيرتونخين- بن دافيز

في الوسط: إيريك داير- ديلي ألي- إيريك لاميلا- كريستيان إيريكسين

في الهجوم: هاري كين- سونج هيونج مين

أما تشكيل موناكو فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش

في الدفاع: أندريا راجي- كميل جليك- جيميرسون- جبريل سيدبي

في الوسط: فابينيو- تيموي باكايوكو- نبيل درار- جواو موتينيو- برناردو سيلفا

في الهجوم: راداميل فالكاو

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