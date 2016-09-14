مباشر #ليلة_الأبطال – ليستر يضرب بثلاثية.. وريال مدريد متأخر ويوفنتوس يعاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ليوم الأربعاء.

مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ

بداية المباراة.

سيرجيو أجويرو يسجل الهدف الأول لسيتي في الدقيقة التاسعة.

أجويرو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق أجويرو من ركلة جزاء.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

بداية الشوط الثاني.

باير ليفركوزن وسسكا موسكو

بداية المباراة.

أدمير محمدي يسجل الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة التاسعة.

هاكان كالهانجولو يسجل الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 15.

آلان دزاجويف يقلص الفارق لسسكا موسكو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 37.

رومان إيريمنكو يدرك التعادل لسسكا موسكو في الدقيقة 39.

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

بداية الشوط الثاني.

توتنام وموناكو

بداية المباراة.

بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 16.

توماس ليمار يسجل الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 31.

ألدرفيلد يقلص النتيجة لتوتنام في الدقيقة 45.

نهاية الشوط الأول بتقدم موناكو بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني.

ليجا وراسو وبروسيا دورتموند

بداية المباراة.

ماريو جوتزة يسجل الهدف الأول لدورتموند السابعة.

سوكراتيس يضيف الهدف الثاني لبي في بي في الدقيقة 15.

مارك بارترا يزيد من تقدم دورتموند ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بثلاثية دون رد.

بداية الشوط الثاني.

رافائيل جيريرو يسجل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 51.

ريال مدريد وسبورتنج لشبونة

بداية المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني.

برونو سيزار يسجل الهدف الأول للشبونة في الدقيقة 47.

كلوب بروج وليستر سيتي

بداية المباراة.

مارك ألبرايتون يسجل الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة الخامسة وهو أول أهداف الثعالب في دوري أبطال أوروبا في مشاركتهم الأولى.

رياض محرز يسجل أول هدف له في دوري الأبطال من ركلة حرة يسارية رائعة في الدقيقة 29 وليستر يتقدم بهدفين دون رد.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدفين دون رد.

بداية الشوط الثاني.

محرز يسجل الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

بورتو وكوبنهاجن

بداية المباراة.

أوتافيو يسجل الهدف الأول لبورتو في الدقيقة 13.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف مقابل لا شيء.

بداية الشوط الثاني.

أندرياس كورنلويس يدرك التعادل لكوبنهاجن في الدقيقة 52.

يوفنتوس وإشبيلية

بداية المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

ليون ودينامو زغرب

بداية المباراة.

ليون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق كورنتين توليسو.

نهاية الشوط الأول بتقدم موناكو بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني.

جوردان فيري يسجل الهدف الثاني لليون في الدقيقة 49.

ليون يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق جنالي ماكسويل.