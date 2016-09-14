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#ليلة_الأبطال بالفيديو - دورتموند يفسد دخلة رائعة لجمهور وارسو بـ3 أهداف في 10 دقائق

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#ليلة_الأبطال بالفيديو - دورتموند يفسد دخلة رائعة لجمهور وارسو بـ3 أهداف في 10 دقائق #ليلة_الأبطال بالفيديو - دورتموند يفسد دخلة رائعة لجمهور وارسو بـ3 أهداف في 10 دقائق

أفسد بروسيا دورتموند دخلة رائعة لجمهور ليجا وارسو البولندي التي أظهرها قبل انطلاق مباراة الجولة الأولى للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف.

ورفع جمهور ليجا وارسو البولندي لوحة مبهرة تجمل صورة مشجع بعد سحب قرعة دوري الأبطال التي أوقعت فريقه مع دورتموند وريال مدريد وسبورتنج لشبونة.

وكتب الجمهور لافتة "خمّن.. من عاد؟" Guess, Who is Back؟

ولم ينتظر ماريو جوتزه إلا سبع دقائق فقط ليصالح جمهور دورتموند بهدف في الدقيقة السابعة.

وبعد 10 دقائق فقط أصبحت النتيجة 3-0 لصالح دورتموند الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 15، فيما قتل بارترا المباراة في الدقيقة 17.

شاهد الدخلة

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فيديو اليوم السابع

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