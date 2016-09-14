مرور الجيزة: كاميرات مراقبة لرصد الحوادث بمحيط إغلاق 3 شوارع بالمهندسين

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، الحركة المرورية بمحيط إغلاق 3 شوارع فى منطقة المهندسين بواسطة كاميرات المراقبة لمنع وقوع الحوادث المرورية وذلك لاستكمال أعمال تحويل المرافق المتعارضة مع إنشاء المترو فى محطة وادى النيل، ضمن المرحلة الثالثة لأعمال إنشاء الخط الثالث بمترو الأنفاق بالتنسيق مع محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق.

وأكد مصدر أمنى أنه تم وضع حواجز حديدية بمحيط أعمال عملية غلق شوارع وادى النيل وجزيرة العرب والحجاز مع إجراء تحويلات مرورية بالمكان مع انتشار الخدمات المرورية، لمنع وقوع أى حوادث مرورية ومتابعة حركة السيارات وإزالة أى معوقات مرورية خلال أوقات الذروة الثلاثة للزحامات المرورية على مدار اليوم.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال تشمل ربط شبكات الصرف الصحى والمياه فى المنطقة وسوف تستغرق شهرا كاملا مع تغيير حركة السيارات موضحا أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.