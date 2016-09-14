«الزراعة» تستكمل عملية التخطيط لتشييد 100 ألف صوبة زراعية بعد العيد

تستكمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية، اجتماعاتها المكثفة مع خبراء الزراعة، ومسئولى مراكز ومعامل ومعاهد الأبحاث الزراعية بمركز البحوث الزراعية، بعد العيد لوضع التصور النهائى لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، فى 7 مناطق مختلفة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى ذلك استعدادًا لاستقبال 3 وفود من خبراء الزراعة من هولندا وأسبانيا والمجر، الذين يزورون مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف على التصور النهائى حول إنشاء “الصوب” والمناطق المحددة ، فضلًا عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة.

وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قام بجولة لـ3 دول أوروبية، هولند وأسبانيا، المجر، للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه، للبدء فى تنفيذ المشروع باستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، وتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، فضلاً عن توفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة.