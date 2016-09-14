أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الزراعة» تستكمل عملية التخطيط لتشييد 100 ألف صوبة زراعية بعد العيد

Google+ Print
«الزراعة» تستكمل عملية التخطيط لتشييد 100 ألف صوبة زراعية بعد العيد «الزراعة» تستكمل عملية التخطيط لتشييد 100 ألف صوبة زراعية بعد العيد

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

تستكمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية، اجتماعاتها المكثفة مع خبراء الزراعة، ومسئولى مراكز ومعامل ومعاهد الأبحاث الزراعية بمركز البحوث الزراعية، بعد العيد لوضع التصور النهائى لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، فى 7 مناطق مختلفة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى ذلك استعدادًا لاستقبال 3 وفود من خبراء الزراعة من هولندا وأسبانيا والمجر، الذين يزورون خلال الفترة المقبلة، للتعرف على التصور النهائى حول إنشاء “الصوب” والمناطق المحددة ، فضلًا عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة.

وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قام بجولة لـ3 دول أوروبية، هولند وأسبانيا، المجر، للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه، للبدء فى تنفيذ المشروع باستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، وتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، فضلاً عن توفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى