غرق سفينة تجارية قبالة سواحل حضرموت اليمنية وإنقاذ طاقمها المكون من 6 بحارة

غرقت سفينة تجارية تحمل علم جمهورية بنما، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، وعلى متنها مواد غذائية لحساب تجار محليين.

وصرح القائم بأعمال رئيس هيئة موانئ البحر العربي اليمنية القبطان سالم باسمير بأن السفينة (ريجر 1) وجهت نداء استغاثة للإنقاذ فجر اليوم، وتمكن فريق متخصص من إنقاذ طاقم السفينة المكون من سوريين وستة هنود.

وأوضح باسمير – في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية – أن السفينة غرقت بسبب وجود تشقق بطول مترين في جسمها من جانب المحركات، ما أدى إلى ميلانها وغرقها برغم محاولات طاقمها إعادة ضخ المياه من الباخرة إلى البحر.

وأضاف أن المياه المتدفقة إلى داخل السفينة كانت بكميات كبيرة، ما أدى إلى غرقها تدريجيا حتى اختفت عن الرؤية بصورة كاملة عند الساعة السادسة وخمس دقائق لتستقر في قاع البحر.

> وتابع باسمير أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات لمعرفة أسباب حدوث التشقق في جسم السفينة البالغ طولها 84 مترا.