5 طرق للتغلب على "تشوش العقل".. أبرزها تجنب التدخين والوجبات السريعة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الأسباب التى تؤدى إلى تشوش العقل، قد تكون أسلوب الحياة مثل قلة النوم أو النظام الغذائى غير السليم، كما ذكر التقرير أن تشوش العقل قد يكون دليلا على تواجد السموم فى النظام الغذائى كما قد يشير إلى أشياء أكثر خطورة.

وفى هذا الإطار قدم التقرير طرقا للتعامل مع العقل المشوش وتتضمن الآتى :

1.الأشخاص المدخنون يميلون إلى الاستيقاظ مع العقل المشوش، كما أن عقولهم تتشوش فى العمل، لكن إذا لم تقلع عن التدخين لن يمكن التخلص من العقل المشوش .

2.شرب الكحول يجعل عقلك متبلدا، لذا فعند الاستيقاظ من النوم تستيقظ رأسك ثقيلة، لذا فمن الأفضل تجنب شرب الكحول إذا كنت غير قادر على التركيز فى أى شىء.

3.عندما تتراكم السموم فى النظام الغذائى الخاص بك، دماغك يشعر بالتشوش، لذا يجب تناول السلطة الطازجة لطرد السموم .

4.عند المشى بارتداء الحذاء ذي الكعب العالى قد تشعر بأن عقلك مشوش، لذا يجب عند المشى ارتداء الأحذية التى تجعلك تشعر بالراحة، للحصول على تدوير الدورة الدموية بشكل أفضل .

5.العقل يحتاج إلى المزيد من الأكسجين عندما يكون مشوشا، فمن الضرورى تنفس الكثير من الهواء أو التأمل لبعض الوقت أثناء القيام بتمارين التنفس.

6.تجنب الوجبات السريعة بأى طريقة، لأن الإضافات والمكونات التى يتم إضافتها على الوجبات تؤثر على النظام الخاص بك وتؤدى إلى تراكم جميع أنواع السموم فى الجسم .