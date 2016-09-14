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حزب الوفد يطالب النائب إلهامي عجينة بالتعقل في تصريحاته

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حزب الوفد يطالب النائب إلهامي عجينة بالتعقل في تصريحاته حزب الوفد يطالب النائب إلهامي عجينة بالتعقل في تصريحاته

انتقد حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي النائب محمد فؤاد، التصريحات التي خرجت عن النائب إلهامي عجينة. و أشار “فؤاد” ان التصريحات اتسمت بالهزل و الصفصطة حيث خرجت عن اطار المعقولية.

و قال فؤاد، إن الوفد يناشد النائب المحترم إلهامي عجينه بعدم الهزل في موضع الجد، حيث أن بعض الدوائر في الداخل والخارج، تتناقل تلك الآراء الشاذة باعتبارها معبرة عن المجلس النيابي، مما ينال من وقار وجدية واحترام مجلس النواب المصري الذي يعتبر من أعرق المجالس النيابية في العالم.

و طالب فؤاد، النائب بالابتعاد عن التصريحات التي تتضمن عبارات وآراء لا تصلح إلا أن تكون مادة إعلامية للخلاف والجدل و التراشق، دون أن تصب في صالح والمصريين، بل إنها تبتعد بأي حوار عن القضايا الحقيقية التي تشغل الرأي العام وحذر الوفد من رد فعل مثل تلك التصريحات علي الهيبة والوقار والاحترام التي يجب أن يتحلي بهما المجلس النيابي.

و أخيرًا أشار فؤاد، أن الوفد سوف يقوم بإرسال هذا البيان مترجمًا باللغة الإنجليزية إلي بعض الصحف العالمية التي تناولت أحاديث النائب باعتبارها ممثلة للبرلمان المصري.

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