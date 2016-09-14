وصول طلائع حجاج الإمارات إلى أرض الدولة

وصلت مطار أبو ظبي الدولي مساء أمس عند الساعة التاسعة والنصف أول رحلة جوية تابعة لطيران الاتحاد من رحلات العودة لجموع الحجاج "المتعجلين" الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

ومن المتوقع وصول حجاج الدولة إلى مختلف مطارات الدولة يوم غد الجمعة عبر عدة رحلات جوية لطيران الاتحاد والطيران السعودي وناس وروتانا، فيما تصل البعثة الرسمية للحج ظهر السبت المقبل.

وعبر حجاج الدولة القادمين من جدة إلي مطار أبو ظبي الدولي عن سعادتهم بقضاء مناسك الحج بيسر وسهولة هذا العام، مثمنين الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لحجاج الدولة، مؤكدين أن الرعاية والعناية التي أحيطوا بها من قبل البعثة الرسمية للحج ولجانها المختلفة كانت ممتازة وعلى درجة عالية من المسئولية والالتزام.

وأكدوا أن موسم الحج لهذا العام كان ناجحا بكل المقاييس حيث لم تسجل ايه مخالفة أو حادثة تذكر.