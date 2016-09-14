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وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل جيش مشترك

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وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل جيش مشترك وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل جيش مشترك

الاتحاد الأوروبى

 

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي قد يتخذون أول القرارات بشأن إنشاء جيش مشترك، نوفمبر المقبل، فى حين قال مسؤول في وزارة الدفاع الألمانية ، إنه “في نهاية نوفمبر المقبل، قد يتخذ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي القرارات الأولى في هذا الشأن”.

ومن المقرر أن تناقش هذه المسألة خلال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل يوم 15 نوفمبر القادم، وحسب المعطيات الرسمية التي كشفت عنها برلين، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيفصحون عن موقفهم من المفهوم المقترح المتعلق بإنشاء جيش أوروبي مشترك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.

وكان وزيرا الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني أورسولا فون دير لاين، قد وجها رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تضمنت مقترحات محددة بشأن هذا الموضوع.

وحسب صحيفة “زودويتشيه تسايتونغ”، تتضمن المقترحات إنشاء مقر قيادة مشتركة للعمليات العسكرية والمدنية للاتحاد الأوروبي، ومنظومة موحدة للرصد عبر الأقمار وتبادل الخدمات اللوجستية والموارد العسكرية الطبية.

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